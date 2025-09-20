日本ハム８―７ロッテ（パ・リーグ＝２０日）――日本ハムがサヨナラ勝ち。九回二死から山県の二塁打に続き、代打浅間が二塁打を放って試合を決めた。ロッテは最大５点差を追いついたものの、及ばなかった。◇オリックス５―４ソフトバンク（パ・リーグ＝２０日）――オリックスがこのカードの連敗を８で止めた。同点の九回に広岡の適時打と代打杉本の犠飛で２点を勝ち越し、逃げ切った。ソフトバンクは連勝が５でストップ。◇