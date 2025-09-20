「フィギュアスケート・ミラノ・コルティナ五輪最終予選」（２０日、北京）残り５枠を争う女子シングルのフリーが行われ、国際大会復帰となったロシアから参戦したアデリナ・ペトロシャン（１８）がフリー１４０・９１点、合計２０９・６３点で優勝した。トリプルアクセルや４回転ジャンプという高難度ジャンプはなかったが、フリー、合計得点とも今季世界２位の得点となった。ＳＰではミスがありながらも首位発進を決めたペ