警視庁は、警察博物館（ポリスミュージアム）を9月15日をもって一時的に閉館した。周辺地域の再開発に伴うもの。2026年春に品川区西五反田7丁目のTOCビルに移転オープンする予定だという。休館日は月曜。営業時間は午前9時半から午後4時まで。入場無料。アクセスは東京メトロ銀座線京橋駅から徒歩2分、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅ら徒歩4分。