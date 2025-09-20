ＦＣ東京は前半２３分、ＦＷ長倉の右クロスを中央でＭＦ遠藤が頭で押し込み、これが決勝点になった。川崎との多摩川クラシコは４連敗中で、ここ３戦は０―３で屈していたが、後半のピンチも集中した守備でしのいだ。１点をリードした前半２９分には、ＭＦ高のパスを起点に前線に駆け上がった右ＤＦ安斎のクロスから、ＦＷ仲川がスルーし、最後はＭＦギリェルメがネットを揺らしたが、パスを受けた安斎の位置がわずかにオフサイ