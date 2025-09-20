◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節横浜ＦＭ２―０福岡（２０日・日産スタジアム）横浜ＦＭはホームで福岡と対戦し、２―０で勝利した。これでＪ１通算５５０勝に王手をかけた。相手を突き放す一発を沈めた。１―０の前半４２分、ＤＦ角田涼太朗はＦＷジョルディ・クルークスの左ＣＫにファーサイドから反応すると、やや下がりながらボールの軌道に合わせる。左足をボールに合わせると、ボールはそのままネットの中に吸い込ま