◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節浦和０―１鹿島（２０日・埼スタ）浦和の元日本代表ＧＫ西川周作が、自身のミスパスをきっかけとした失点で敗れた鹿島戦後の取材に応じ「鹿島戦という意味、僕たちも一番上を狙う上では落としてはいけない覚悟があったので、ああいうミスで失点してチームに迷惑をかけてしまったことは、自分自身が整理しなければいけない」と話した。前半１４分にゴール前でのパスを鹿島ＦＷ鈴木優磨に奪われ