◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子２０キロ競歩は１９、２２年大会王者で世界記録保持者の山西利和（２９）＝愛知製鋼＝が１４キロ付近まで先頭を快歩も、警告を３度受け、まさかの２８位に終わった。＊＊＊悪夢は１４キロ付近で待っていた。先頭集団でレースを進めた山西は、他選手が給水を取った隙をついて前に出て勢いよく先頭に躍り出た。その直後だ。両足が同時に地面から離れる歩型違反で３枚目のレッド