ロック・シンガーの矢沢永吉さん（76）が、日本テレビ系の音楽番組『with MUSIC』（27日午後10時から放送予定）に初出演することが発表されました。8月にさいたまスーパーアリーナで行われた大型音楽フェス『CANNONBALL』に出演。『SUPER LEGEND TIME』として特別パフォーマンスを披露した矢沢さん。今回、そのライブ現場の裏側にカメラが密着。さらに、番組では矢沢さんとMCの有働由美子さん、松下洸平さんとの対談も実現。6年ぶ