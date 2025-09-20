気象台は、午後10時47分に、洪水警報をえりも町に発表しました。また大雨警報（浸水害）をむかわ町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・えりも町に発表 20日22:47時点胆振、日高地方では、21日未明まで低い土地の浸水や暴風に、21日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■室蘭市□暴風警報21日未明にかけて警戒風向南東・陸上最大風速18m/s・海上最大風速25m/s