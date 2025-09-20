櫻井翔主演の日本テレビドラマ「放送局占拠」最終回が２０日、放送された。【以下ネタバレ】武蔵三郎刑事（櫻井）たちによって３回目の占拠事件が解決。シリーズは毎回、最終回ラストで今後を示唆する衝撃シーンが流れてきたが…。今回も高層ビル屋上で「青鬼」こと大和耕一（菊池風磨）が黒い服を着た人物に歩み寄り、肩に手をやりニヤリとした。立っていた人物は、武蔵の妻で心臓外科医の武蔵裕子医師（比嘉愛未）のよう