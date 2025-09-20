◇陸上世界選手権東京大会第8日女子5000メートル決勝（2025年9月20日国立競技場）女子5000メートル決勝が行われ、日本記録保持者の田中希実（26＝ニューバランス）は15分7秒34で12位に終わり、前回23年ブダペスト大会に続く2大会連続入賞を逃した。「ハイペースで後ろから拾っていく展開を予想していた」という田中。しかし、序盤から超スローペースの展開となり、集団後方から様子をうかがいながら走った。「予選