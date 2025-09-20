巨人３―１広島（セ・リーグ＝２０日）――巨人は二回、岡本のソロで先制。同点の四回に浦田の適時打などで２点を勝ち越し、６投手の継投で逃げ切った。広島は中村奨のソロによる１得点にとどまり４連敗。◇ＤｅＮＡ４―１阪神（セ・リーグ＝２０日）――ＤｅＮＡは四回、山本の適時打で先制。その後はオースティンの２ランなどで加点した。新人竹田が４勝目。阪神の反撃は大山のソロのみで、連勝は４で止まった。◇中日３―