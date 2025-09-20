＜大相撲九月場所＞◇七日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】横綱の背後に“ひょっこり”イケメン俳優の姿熱戦が続く大相撲九月場所七日目、東の横綱・大の里（二所ノ関）の土俵入りの際に、背後に“ひょっこり”イケメン俳優が映り込む一幕があった。突然の出来事に「めっちゃ見てる」「髪の色変えたんですね」などの反響が寄せられた。四日目に前頭二枚目・伯桜鵬（伊勢ヶ濱）に2場所連続で金星を配給するも、七日目を1敗で