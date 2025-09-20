「明治安田Ｊ１、浦和０−１鹿島」（２０日、埼玉スタジアム）浦和はＧＫ西川周作の痛恨のキックミスからの失点が最後まで響き、ホームで鹿島に敗れた。試合後、首位に立った鹿島との勝ち点差は１１に広がり、優勝戦線から大きく後退。サポーターからは大きなブーイングが巻き起こった。７試合連続引き分け中の名門対決。スタジアムを真っ赤に染め上げた５万人を超える両サポータのもとぶつかった一戦だったが、まさかの展開