昨年大好評を博した「日東紅茶」とサンリオ人気キャラクター「シナモロール」のコラボティーが、この秋ふたたび登場します♡ ティーパーティーを楽しむシナモンたちが描かれた特別パッケージは、アールグレイやチャイなど人気フレーバーに加え、新作「黒糖烏龍」もラインアップ。おうち時間やオフィスで手軽に楽しめる“とけだすミルクティー”で、心もほ