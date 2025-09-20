気象予報士の石上沙織（40）が20日、X（旧ツイッター）を更新。第1子男児出産を報告した。「先日、無事に第一子を出産しました」と発表。「ミルクの飲みっぷりが良すぎて褒められる元気いっぱいBoyです」とわが子について明かし、「私もごはんをモリモリ食べて、産後の回復も順調です（誰にも褒められませんが）」と自身の体調についても伝えた。「妊娠中は温かい励ましや労いのお言葉をありがとうございました初めての育児、頑