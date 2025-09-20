俳優の山田裕貴（35）が20日、X（旧ツイッター）を更新。階段から転落したことを明かした。「階段からアクションシーンレベルで転げ落ちめちゃくちゃ痛がっていたら『大丈夫ですか？』とスーツを着た男性が声をかけてくれた派手に転げ落ちたが世界はまだ温かいと感じた」と自身に起きた出来事をつづった。「その後、ちょっと座り込んでいたら『気分が悪いわけじゃないですか？』とお店の店員さんが通りかかり顔を覗き込んで声を