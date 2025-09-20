◆明治安田生命J1リーグ第30節横浜M2―0福岡（20日、日産スタジアム）試合を終えたイレブンの表情は一様に険しかった。アウェーでアビスパ福岡は残留争いの中にある横浜Mに0―2。これで今季のリーグ戦ではワーストタイの3連敗となってしまい、金明輝監督も「前半の失点で完敗してしまった」と首を振った。前半21分にこぼれ球を元福岡のジョルディ・クルークスに拾われると、中に折り返されてディーン・デービッドに先制点