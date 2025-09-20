◇独立リーグ・四国アイランドリーグplus「トリドール杯チャンピオンシップ2025」第1戦徳島―愛媛（2025年9月20日むつみスタジアム）独立・四国の年間優勝チームを決める「トリドール杯チャンピオンシップ2025」が20日に徳島市のむつみスタジアムで開幕した。今秋ドラフト候補に挙がる徳島の最速157キロ右腕・篠崎国忠が先発し、3回を被安打4、3失点。最速154キロを計測したものの、5与四死球と制球は安定しなかった。