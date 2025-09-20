お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長（31）が20日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）に出演し、今後の野望について語った。早稲田大学を卒業し、現在は芸人の傍ら会社員として働いているというアンゴラ村長。今後の野望について「小説家になりたいなっていう。今までやらせていただいた仕事の中でエッセイを書くみたいな仕事とかも凄い楽しくて、文字を書く仕事をやってみたい