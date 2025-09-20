Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉの平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太が２０日放送の「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」（日本テレビ系）に出演し、岸が平野のサングラス問題を提起した。岸は早朝のスチール撮影の時に平野が「どういう表情で撮影しているのかなと思って見たら、サングラス越しに目をつぶってて、寝ながらやってるの？と思って」と暴露した。平野は「あんまり言わないで欲しい」と懇願。岸は「紫耀ってめちゃくちゃ効率がいい人だと思う。