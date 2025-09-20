◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節Ｃ大阪１―１柏（２０日・ヨドコウ桜スタジアム）柏はＣ大阪戦に引き分け、２試合連続の勝ち点１となった。ＧＫ小島亨介は決定機をしのぐなど、複数失点を許さない集中力を見せた。前半からボールを保持して優位に試合を進めた。前半２５分にはＦＷ細谷真大のゴールで先制。しかし、相手が徐々に攻勢を強めると同４１分に同点に追いつかれた。迎えた後半も主導権は握りながら、相手の狙い