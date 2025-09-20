大阪・関西万博会場＝大阪市此花区の夢洲20日午後7時ごろ、大阪市此花区の夢洲にある大阪・関西万博会場で、来場者の女性1人が額に軽傷を負った。大阪府警によると、打ち上げ花火の破片が当たった可能性があり、詳しい状況を調べている。日本国際博覧会協会（万博協会）によると、20日午後6時59分から約5分間、会場で花火の打ち上げがあった。会場では定期的に花火が打ち上げられ、25日から10月13日の閉幕までは毎日予定され