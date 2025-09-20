カターレ富山のMF布施谷翔が20日のJ2第30節V・ファーレン長崎戦(△1-1)で決めた超ロングシュートが話題となっている。衝撃のゴラッソが生まれたのは、スコアレスで迎えた前半34分だった。左ウイングバックの布施谷は自陣でボールを奪うと、間髪をいれずに右足でシュート。強烈な弾道でゴールへ向かったボールは、戻りながらジャンプした名手GK後藤雅明を越えてネットを揺らした。Jリーグ公式X(旧ツイッター/@J_League)は「驚