[9.20 J1第30節 浦和 0-1 鹿島 埼玉]したたかな戦いで53301人が集結した名門対決を制し、5節ぶりの首位浮上を果たした。鹿島アントラーズの鬼木達監督は「両チームの多くのサポーターが駆けつけてくれた中、こういうことはなかなかあるものではないから楽しんで欲しいと送り出したなか、苦しいゲームで楽しかったかはわからないが、自分たちらしく最後まで戦い抜いてくれた」と称えた。シュート数9対17、ボール支配率も38%対62