【その他の画像・動画等を元記事で観る】 衝撃の最終回を迎えた『放送局占拠』のその後を描くスピンオフ『放送局占拠後 SEQUEL』のHuluで早くも配信がスタート。伊吹（加藤清史郎）が巻き込まれる新たな監禁事件、「獣」駿河（宮本茉由）の再登場など、占拠シリーズファンにはたまらない内容となっている。 ■伊吹が新たな監禁事件に巻き込まれ、生き残りをかけた心理戦が始まる 櫻井翔が主人公の刑事・武蔵三郎を