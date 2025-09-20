男性3人組「Number＿i」が、20日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）に出演し、東京ドームライブの演出を振り返った。今年3月に所属するTOBEの全アーティストが出演。Number＿iが注目されたのは、その登場方法だった。中央に浮き上がった気球の幕が下りると、その真下の円形ステージに3人の姿が。ファンに見上げながら、熱狂のパフォーマンスで度肝を抜いた。あらためて映像を見ながら、神宮寺勇太（27）は「高