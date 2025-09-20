◇明治安田J1リーグ第30節第2日東京V4−2岡山（2025年9月20日味の素スタジアム）東京Vが27年からの入団が決まっている日大3年のFW平尾勇人（20）の初ゴールなどで岡山に逆転勝ちした。特別指定選手として右シャドウで初先発した平尾は、1−2と1点リードされた前半49分に左サイドの森田晃樹（25）からのクロスにゴール前へ走り込んで合わせて同点ゴール。リズムをつかんだ東京Vは後半の2得点で5試合ぶりに勝利を飾った。