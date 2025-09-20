気象台は、午後10時34分に、大雨警報（浸水害）を日高町門別に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・日高町門別に発表 20日22:34時点日高地方では、21日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。胆振地方では、21日明け方まで河川の増水に警戒してください。胆振、日高地方では、21日未明まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■室蘭市□暴風警報21日未明にかけて警戒風向南東・陸上