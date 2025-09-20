Sadieが3rdセルフカバーアルバム『THE REVIVAL OF MADNESS』を12月24日にリリースすることが決定した。あわせて新アーティスト写真も公開。また、3月16日 日比谷野外音楽堂にて20周年を記念して開催された＜Sadie 20th Anniversary Live「脈拍」＞公演のBlu-ray化も決定。同日12月24日にリリースされる。そして20th Anniversary Final Phaseと称して、＜Sadie Tour 2026 DOUBLE DECADE -mode of madness- / -mode of decade-＞の開