東京世界陸上第8日陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）は大会8日目の20日、入場者数が50万人を突破したことを主催者が発表した。この日で53万6990人に到達。34年ぶりの東京開催となった今大会はチケット完売が続出し、大きな盛り上がりに。大会9日間の1日を残し、大台を突破した。最後の週末となったこの日も、モーニングセッションとイブニングセッションの2部制で行われた。日本のメダル獲得が期待される男子4×100