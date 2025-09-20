秋に差し掛かり、コーデに一枚プラスしたくなる「羽織りアイテム」。【しまむら】には、高見えするアウターやカーディガンが豊富にラインナップされています。今回は、大人コーデの即戦力として活躍してくれそうなおしゃれな羽織りアイテムをピックアップ。秋の装いをアップデートする参考にしてみてください。 きれいめにもカジュアルにも使えるデニムジャケット きれいめにもカジュアルに