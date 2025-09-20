◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節京都０―１清水（２０日・サンガＳ）京都はホームで清水を迎えたが、１１試合ぶりの無得点＆黒星を喫し、２位に降格した。５月３１日のＦＣ東京戦から続いていたＪ１でのクラブ無敗記録は１０（７勝３分け）でストップ。勝利した鹿島が首位となり、柏と勝ち点５５で並んだ。前半１２分、清水にＰＫを与えてしまうが、シュートはクロスバーに阻まれ、ピンチを切り抜けた。同１７分には京都のＭ