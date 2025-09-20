◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）女子２０キロ競歩で４大会連続代表の藤井菜々子（２６）＝エディオン＝が、１時間２６分１８秒の日本新記録で日本女子競歩界初の銅メダルを獲得した。エディオンの元監督で８月２２日に脳卒中のため、急逝した川越学さん（享年６３）を思い、左胸に喪章を着けて出場。天国からの後押しを受け、４位と同タイムの大接戦を制して悲願の表彰台に立った。＊＊＊強い思いが体を突き動