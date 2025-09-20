◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節東京Ｖ４―２岡山（２０日・味スタ）東京Ｖがホームで岡山に４―２で勝利した。試合前の時点で４戦未勝利で４戦連続無得点だったが、前半８分にＭＦ森田の左ＣＫをＦＷ染野が頭で完璧に合わせて先制。前半３７分、同アディショナルタイム（ＡＴ）３分の失点で一度は逆転されたものの、失点直後のキックオフから攻め込み、最後はＭＦ森田の左からのクロスをＦＷ平尾が滑り込みながら右足で合わ