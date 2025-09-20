◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節川崎０―１ＦＣ東京（２０日・Ｕ等々力）ＦＣ東京は前半２３分、ＦＷ長倉の右クロスを中央でＭＦ遠藤が頭で押し込み、これが決勝点になった。川崎との多摩川クラシコは４連敗中で、ここ３戦は０―３で屈していたが、後半終了間際の相手の決定機も集中した守備でしのいだ。試合後、松橋力蔵監督は「最後まで諦めずに勝利を目指して頑張ってくれた選手、声援を送ってくださったファンの方に感謝