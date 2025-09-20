◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節Ｃ大阪１―１柏（２０日・ヨドコウ桜スタジアム）試合前に、高齢者施設の株式会社あぷり（八尾市）が運営する特別養護老人ホームいわき園（大阪市）などの利用者計４５人が手作りしたミサンガ約５００本をＣ大阪へ贈呈する寄贈式が行われた。サントリーウエルネス株式会社とＪリーグが協働で推進する「Ｂｅｓｕｐｐｏｒｔｅｒｓ！（ビーサポーターズ）」プロジェクトの一環として実施され、