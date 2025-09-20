◆フィギュアスケート東京選手権第２日（２０日、東京・辰巳アイスアリーナ）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）が１３３・８３点をマークし、合計２００・８３点で優勝した。前週のチャレンジャーシリーズ、ロンバルディア杯（イタリア）から連戦となったが、ルッツ―トウループの連続３回転ジャンプを着氷させるなど、点数を重ねた。「最後はすごく脚にきていた