シンガー・ソングライターの玉置浩二が、２２日の石川公演（金沢歌劇座）からツアーを再開することを２０日、公式サイトで発表した。玉置は１２日に新型コロナウイルス感染を公表。同日と１３日の大阪公演（フェニーチェ堺）、１６日の静岡公演（アクトシティ浜松）、１７日の三重公演（四日市市文化会館）の開催を見送ったが、順調に回復したため、ツアー再開となった。同サイトは「楽しみにお待ちいただいていた皆さまには