レジェンズマッチが開催された明治安田スーパーレジェンズマッチが9月20日、ヨドコウ桜スタジアムでセレッソ大阪対柏レイソルの試合前に行われた。元日本代表MF小野伸二氏ら擁するスーパーレジェンズと、FW大久保嘉人氏やFW柿谷曜一朗氏らが名を連ねたC大阪レジェンズが対戦。豪華な面々が揃い、盛り上がりを見せた一戦で3トップの一角を務めた大久保氏は、試合後にスペインでの生活ぶりを告白。語学学校で奮闘する様子を明かし