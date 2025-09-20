『ボクんち事故物件 (6軒目)』（松原タニシ：原案、宮本ぐみ：漫画/竹書房）第1回【全7回】この記事の画像を見るテレビ番組「北野誠のおまえら行くな。」の企画がきっかけで事故物件生活を始めた芸人・松原タニシ。企画終了後も事故物件生活を続けた結果、ついた肩書きは「事故物件住みます芸人」。そんな松原は、5軒目の更新時期が迫っていたある日、住処に困っていた後輩芸人・中嶺さんから一緒に事故物件に住まわせてほしいと頼