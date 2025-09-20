石川県は大気の状態が非常に不安定になっていて、非常に激しい雨の降っている所があります。20日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水や氾濫に警戒してください。石川県が白山市平加町に設置した雨量計では20日午後8時40分までの1時間に56ミリの非常に激しい雨を観測しました。また羽咋では午後8時20分までの3時間雨量が78.5ミリと、9月の観測史上最大を記録しました。発達した雨雲は次第に東へ進んでいますが、金沢地方気象台は