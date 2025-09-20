プレミアリーグ第5節が20日に行われ、リヴァプールとエヴァートンが対戦した。リヴァプールはFAコミュニティ・シールド2025でクリスタル・パレスにPK戦で敗れたものの、その後のリーグ戦では終盤の勝負強さを見せ、リーグ戦4連勝を達成。さらにUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のアトレティコ・マドリード戦でも後半アディショナルタイムの得点で競り勝ち公式戦5連勝をマークしている。一方のエヴァートンはここまで勝ち点「7