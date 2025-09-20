この作品は、作者・まいかわセミ(@semi_no_mai)さんが、困っていたおじいさんを手助けをしたときの実際のエピソードです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。「困っている人を助けたら」第3話をご覧ください。 駅でおじいさんに、困っていると声をかけられたまいかわセミさんは、手伝いを快く請け負うことに。重たい荷物を持ってあげたり、おじいさんの目的地であるN駅までついて行ってあげ、デパー