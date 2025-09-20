現地９月20日に開催されたプレミアリーグの第５節で、日本代表MF遠藤航が所属する王者リバプールが本拠地アンフィールドでエバートンと対戦した。この“マージーサイド・ダービー”で遠藤がベンチスタートとなったなか、開幕４連勝中でリーグ首位に立つリバプールは、序盤からボールを握って試合を進める。すると10分に先制に成功する。敵陣ペナルティエリア内に走り込んできたフラーフェンベルフがサラーの浮き球パスに反応