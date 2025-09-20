サッカー・Ｊ１鹿島のは２０日の浦和戦（埼玉）に１―０で快勝。ＦＷ鈴木優磨が決勝点を決めたが、あえて厳しい言葉でチームメートを鼓舞した。満員の敵地・埼玉スタジアムの一戦。開始から互いの意地がぶつかり合う中で時間が進んでいったが、鈴木は相手のスキを見逃さない。前半１４分、敵陣ペナルティー手前で相手ＧＫ西川周作のパスをかっさらい、ゴールへと流し込んで先制点。この１点を守り切って首位に返り咲いた。し