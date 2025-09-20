奈良競輪のナイターＦ?「スピードチャンネル・スカパー杯」は２０日、２日目を行った。１０Ｒ準決では?夏男?小畑勝広（２６＝茨城）が車間を詰めつつ最終３角からまくって、連勝で決勝進出を果たした。「暖かい時季は調子が上がるんですよ」。そう前検日に話していた通り、動きが光っている。今夏は１着を量産。７月以降は予選で連対を外していない。さらに、８月福井では２０２３年６月小倉以来のＳ級優勝を飾るなど勢いは十分