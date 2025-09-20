緑黄色社会のボーカル＆ギター長屋晴子（30）が20日、バンドの公式サイトで結婚を発表した。また、ベース穴見真吾（27）も第1子女児が誕生したことを同サイトで公表。ダブルのおめでた報告となった。長屋は「いつも応援してくださる皆様へ」と題し、「私事で大変恐縮ですが、この度金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と、「BIGMAMA」のボーカル・ギターの金井政人（40）との結婚を報告した。「日々