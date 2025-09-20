◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）女子５０００メートル決勝が行われ、日本記録（１４分２９秒１８）保持者の田中希実（ニューバランス）は１２位に終わり、入賞を逃した。２１年東京五輪１５００メートル８位、２３年ブダペスト世界陸上５０００メートル８位に続いて、世界大会で３回目の入賞はならなかった。ＴＢＳ系の生中継に出演した大会アンバサダーを務める女優・今田美桜は田中の激走を見届けると「本当に最