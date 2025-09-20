◇明治安田J1リーグ第30節C大阪1―1柏（2025年9月20日ヨドコウ桜スタジアム）C大阪は上位3連戦の最初の一戦で3位の柏と1―1で引き分けた。中2日で鹿島、中4日で京都と試合が続くだけにDF大畑歩夢（24）は「3試合で勝ち点9を取る」と意気込んでいたホーム戦だったが、わずかに及ばなかった。前半25分にDF進藤亮佑（29）のパスミスからカウンターを食らって失点するが、41分に左サイドから柏を崩して最後はMF柴山昌也（23